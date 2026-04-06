Faslı uluslararası yıldız, Newcastle'ın öncelik listesine girdi

Newcastle United, aylar süren planlamanın ardından yaz transfer döneminde güçlü hamleler yapmaya hazırlanıyor ve kadrosunu yetenekli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Eddie Howe ve sportif direktör Ross Wilson, yeni bir transfer stratejisi hazırlarken, bu yazın transferler açısından belirleyici olacağının farkında.

Kieran Trippier'in sezon sonunda ayrılma kararını açıklaması ve Tino Livramento'nun geleceği hakkındaki spekülasyonların devam etmesi nedeniyle, Newcastle bu oyuncuların yerini doldurmak için çok çalışmak zorunda kalacak.

Newcastle haberlerine odaklanan "chroniclelive" gazetesi, İngiliz kulübünün önümüzdeki yaz transfer döneminde bek pozisyonunu güçlendirmek için birkaç oyuncuyu izlediğini yazdı.

Gazete, Faslı milli oyuncu Zakaria El-Wahidi'nin, Belçika'nın Genk takımında forma giyen bir oyuncu olarak, önümüzdeki yaz Newcastle'ın hedef listesinde yer aldığını belirtti.

Gazete, "Belçika'da Genk'in bek oyuncusu, Premier Lig ve Avrupa kupalarında gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti. Newcastle bir ofansif bek arıyorsa, 24 yaşındaki Faslı milli oyuncu tüm gereksinimleri karşılıyor. Bu sezon 11 gol attı; bunların dördü Avrupa Ligi'nde geldi" dedi.

Sağ bek veya kanat olarak oynayabilme yeteneği sayesinde, geçen kış transfer döneminde Crystal Palace ve Everton'ın hedefindeydi ve bu yaz büyük bir kulübe transfer olmak üzere olabilir.

