Faslı oyuncu özür diledi: Bir hata yaptım... ama sevgimden şüphe etmeyin

Fas milli takımının savunma oyuncusu Shadi Riad, kendi ifadesiyle "bir hata" yaparak Senegallıların 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutladıkları fotoğraflara beğeni atmasının ardından Atlas Kaplanları taraftarlarından özür diledi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Komitesi'nin Fas'a kıtasal şampiyonluk unvanını resmen verme kararı almasına rağmen, Senegal konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımaya karar verdi ve hatta Mart ayındaki ara dönemde sırasıyla Peru ve Gambiya ile oynadığı iki hazırlık maçında kupayı iki kez kutladı.

Fas milli takımının bazı oyuncuları, Senegalli takım arkadaşlarının paylaşımlarına tepki göstererek kendilerini taraftarların tepkisiyle karşı karşıya buldu.

Faslı Hesport sitesine göre, krizin patlak vermesi, bir dizi oyuncunun, Stade de France'daki törende şampiyonluğu kutlayan Senegalli yıldızların paylaşımlarına "beğeni" vermesiyle başladı; ancak şampiyonluğun meşruiyeti hâlâ uluslararası bir hukuki ihtilaf konusu.

Site, dolaşan fotoğrafların İsmail Sebari, Şadi Riyad ve Elias Ben Seghir gibi yıldızların yanı sıra Samir El Morabit, Osama Targhaline ve Yassin Kichta'nın da bu olaya karıştığını gösterdiğini ve bunun da taraftarların eleştirilerini daha da şiddetlendirdiğini belirtti.

Sibari, fotoğrafları yanlışlıkla beğendiğini açıkladıktan sonra, sıra Şadi Riyad'a geldi ve o da tutumunu açıkladı.

Riyad, Instagram hesabından "Bir hata yaptım, özür dilerim ve Fas halkının hayal kırıklığını anlıyorum" diye yazdı.

Crystal Palace'ın savunma oyuncusu, "14 yaşımdan beri bu formayı savunuyorum, bu ülkeye olan sevgimden bir an bile şüphe etmeyin. Daima Fas" diye ekledi.