Mısırlı basın kaynakları, Mısır Ligi'nde forma giyen Faslı bir oyuncunun, uluslararası düzeyde Mısır Millî Takımı'nı temsil etmek amacıyla Mısır vatandaşlığı almaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Mısırlı gazeteci Ahmed Abdülbasit'in aktardığına göre, söz konusu oyuncu Mısır Millî Takımı'nı temsil etme imkânını sormak için Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) başvurdu ve resmî işlemleri başlatmak için gelecek yanıtı bekliyor.

Abdülbasit, Faslı profesyonel oyuncunun adını vermedi ancak oyuncunun Fas Millî Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası ya da Dünya Kupası maçlarında temsil etmediğini, yalnızca Arap Kupası'nda mücadele ettiğini vurguladı.

Oyuncu, Arap turnuvasındaki katılımının önümüzdeki dönemde Mısır formasını giymesine engel teşkil edip etmeyeceğini öğrenmek istiyor.

Mısır Millî Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerine hazırlanıyor. Takım, bu ayın eylül döneminde sırasıyla ilk ve ikinci hafta karşılaşmalarında Angola ve Güney Sudan ile karşılaşacak.

Öte yandan Faslı sport7 sitesi, söz konusu oyuncunun Zamalek forması giyen Mahmud Bentayk olduğunu öne çıkardı.

26 yaşındaki Bentayk, 2024 yazında Fransız ekibi Saint-Etienne'den beyaz forma giyen takıma katıldı ve Mısır Ligi, Mısır Kupası ile Afrika Süper Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı.

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