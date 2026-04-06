Faslı oyuncu, La Liga'nın kapılarını çalıyor

Real Betis, önümüzdeki yaz transfer döneminde Faslı bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için ciddi adımlar atmaya başladı.

Fichajes sitesine göre, Real Betis, Utrecht kulübünün sol bek oyuncusu Faslı Sofyan El Krawani'ye yöneldi.

25 yaşındaki Faslı oyuncu, İspanya ligine transfer olma fikrini olumlu karşılıyor.

Real Betis, El Krouani ile düşük bir maliyetle sözleşme imzalama olasılığını özellikle takdir ediyor, zira oyuncunun Utrecht ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve bu da onu kolayca kadroya katmanın önünü açıyor.

Endülüs ekibi, sol bek pozisyonunu hücumcu bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. Sufyan El Krouani, ileriye çıkma ve tehlikeli pozisyonlar yaratma konusunda büyük yeteneğe sahip olmasıyla öne çıkıyor.

El Krouani bu sezon 42 maçta forma giydi, bu maçlarda 3 gol attı ve 16 asist yaptı.

Real Betis'e transfer olması halinde El Krouani, vatandaşı Abdelsamad El Zalzouli ile takım arkadaşı olacak.

