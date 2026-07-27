Ev sahibi ve taraftarının desteğini arkasına alan Fas Kadın Millî Futbol Takımı, 2026 Afrika Uluslar Kupası'ndaki serüvenine pazar akşamı Kenya'yı 4-0 mağlup ederek başladı. Fas Krallığı'nın 16 Ağustos'a kadar ev sahipliği yapacağı turnuvanın 14. edisyonu için kusursuz bir açılış oldu.

Faslı kadınlar, maçın başından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirdi. Skoru 19. dakikada Sakina Ouzraoui açtı, ardından Meryem Attik 28. dakikada ikinci golü kaydetti. İbtissam El Jraidi ise 32. dakikada attığı üçüncü golle skoru pekiştirdi ve ikinci yarının başında 47. dakikada kendisinin ikinci, Fas Millî Takımı'nın ise dördüncü golüne imza attı.

Birinci gruptaki ikinci maçta, kıta şampiyonluğunun en önemli adaylarından biri olan Cezayir Millî Takımı, Senegal'i 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Grup liderliği için çetin bir mücadelenin sinyallerini veren güçlü bir başlangıç oldu.

Eski Fleury oyuncusu Marine Dafeur, 41. dakikada penaltıdan Cezayir adına skoru açtı. Ardından eski Nantes oyuncusu ve şu anda ABD ekibi Washington Spirit forması giyen Melissa Bethy, 86. dakikada skoru ikiye taşıyarak Cezayir'e turnuvada kusursuz bir başlangıç kazandırdı.

Bu sonuçlarla birlikte Fas ve Cezayir millî takımları, üçer puanla birinci grubun zirvesinde yer aldı. Önümüzdeki perşembe günü oynanacak ikili karşılaşma öncesinde iki takım, tur atlamanın ve grup liderliğinin şeklini belirleyecek kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Açılış turunda etkileyici performanslar sergileyen iki takım arasında kızışan bir mücadele bekleniyor.