Faslı iki hakem, Fransa-İngiltere maçında görev alacak

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fransa ile İngiltere arasında oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı için Venezüellalı Jesús Valenzuela’yı hakem olarak atadığını duyurdu.

Valenzuela’ya maçın yönetiminde, hemşerileri Georgi Origo ve Tulio Moreno yardımcı olacak; dördüncü hakem olarak Faslı Jalal Jid görev alacak ve yedek yardımcı hakem olarak da hemşerisi Zakaria Prince görev yapacak.

Ouest-France sitesi, Valenzuela’nın atanmasının Fransız milli takımı için olumlu bir anı olduğunu belirtti; zira Venezüellalı hakem, daha önce Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Les Bleus’un bir maçını yönetmişti.

Ayrıca, bu yılki Dünya Kupası'nda da 32'li turda Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki maçı yönetmişti.

Fransız milli takımı, yarı finalde Arjantin’e 1-2 yenilen İngiltere milli takımıyla karşılaşacak. Her iki takım da bu maçta turnuvaya bronz madalya kazanarak veda etmeyi hedefliyor.