Mısır ekibi Zamalek'in yıldızı Faslı sol bek Mahmoud Bentayeb, geçtiğimiz sezon Mısır Ligi ve Fas Milli Takımı ile Arap Kupası olmak üzere iki kupa kazandığı, ayrıca Mısır Ligi'nin en iyi sol beki ödülünü aldığı üstün bir sezonun ardından, bu yaz transfer döneminde çok sayıda Avrupa ve Körfez kulübünün ilgi odağı hâline geldi.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin verdiği bilgilere göre, 26 yaşındaki oyuncu Fransa ve Türkiye'deki kulüplerin yoğun ilgisini görürken, Körfez ekipleri de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor; değerlendirmeler ise transferinin 2 ila 3 milyon avro arasında bir bedelle sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

Fransız ekibi Saint-Étienne'den gelen Bentayeb, geçtiğimiz sezon boyunca ortaya koyduğu dikkat çekici performans sayesinde kendisini Mısır futbolunda mevkisinin en önde gelen oyuncularından biri olarak kabul ettirmeyi başardı; bu performansıyla Zamalek'in uzun bir aradan sonra Mısır Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında belirleyici bir katkı sağladı.

Bu çeşitli ilgi odakları, Faslı oyuncunun Zamalek kadrosuna kattığı teknik değeri yansıtıyor ve kulübü, kupalar için rekabete devam etmek amacıyla oyuncunun hizmetlerini elde tutmak ile kulübün ekonomik durumu göz önüne alındığında gelen mali tekliflerden yararlanmak arasında zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor.