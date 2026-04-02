Fas, yeni bir turnuvada Senegallıların hayallerini suya düşürdü

Fas milli takımı, Senegal'in tekerlekli sandalye basketbol Afrika Şampiyonası'nda finale yükselme hayalini suya düşürdü.

Faslı oyuncular, Senegali 55-47 yenerek turnuva finaline yükselme biletini aldı.

Senegalli Seneweb sitesi, maçın ayrıntılarını aktardı; maçın hakimiyetini Fas milli takımı elinde tuttu.

İlk periyottan itibaren Faslı oyuncular maçı iyi yönetti ve skoru 29-25'e getirdi.

Senegal'in ikinci yarıda geri dönme çabasına rağmen, Fas iyi bir takım organizasyonu sayesinde üstünlüğünü korudu ve böylece finale yükselmeyi garantiledi.

Fas, CAF'ın Senegal'i final maçında 0-3 mağlup saydığı tarihi kararının ardından, kısa süre önce Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Senegal, final maçını Fas'ı 1-0 yenerek kazanmış olsa da, maç sırasındaki kaos ve heyecan verici olaylar CAF'ı Aslanlar'ın şampiyonluğunu iptal etmeye itti.

Ayrıca okuyun

