Fas kulüpleri, transfer döneminin kapanmasına birkaç saat kala pek çok soru işaretini beraberinde getiren bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya kaldı. Bir dizi uluslararası transferin kaderi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın transfer dönemini uzatma onayının beklenmesine bağlı hâle gelirken, Ulusal Profesyonel Lig durumu kesin biçimde açıklığa kavuşturacak resmî bir açıklama yapmadı.

Fas'ın "El Botola" sitesi, kulüplerin transfer piyasasının son saatlerinde bir belirsizlik hâli yaşadığını, çünkü önceden belirlenmiş kesin kurallar ve net bir tarihle hareket etmek yerine, transfer döneminin uzatılma ihtimaline ilişkin gelişmeleri ve yazışmaları beklemek zorunda kaldıklarını aktardı.

Aynı kaynak, sorunun yalnızca transfer döneminin kapanış tarihiyle ilgili olmadığını, "transfer döneminin yönetim biçimine" kadar uzandığını belirterek, son tarihin uzatılma ihtimali üzerine hesap yapan ve bazı transferlerini bu temelde erteleyen kulüplerin kendilerini şimdi zamana karşı gerçek bir yarış içinde bulduklarını açıkladı.

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Kaynak, transfer döneminin son saatlerine gelinmeden önce bu meselelerin tüm kulüpler için kesinleşmiş ve net olması gerektiğini, özellikle de karar almadaki herhangi bir gecikmenin kulüplerin transferlerini tamamlama ve yeni oyuncularını tescil ettirme kabiliyetine doğrudan yansıyabileceğini vurguladı.

Rapor, kulüplerin şu anda yabancı oyuncuları ve ayrıca ulusal ligin dışından gelen Faslı oyuncuları tescil ettirip ettiremeyeceklerini öğrenmek için, ayrıntıları kendileri açısından hâlâ net olmayan toplantı ve yazışmaların sonucunu beklemek zorunda olduklarını ekledi.

Belirsizlik bu noktada da bitmiyor; kulüpler ayrıca "TMS" sisteminin kaderini, yani uluslararası transferlere ilişkin işlemleri tamamlamak için kendilerine açık kalıp kalmayacağını da öğrenmeyi bekliyor. Bu durum, transfer piyasasının son derece hassas bir döneminde kulüpleri büyük bir baskı altına sokuyor.

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Kaynak, Ulusal Profesyonel Lig'in mevcut tartışmayı kesin biçimde sonlandıracak resmî ve acil bir açıklama yapması gerektiğini vurgulayarak, özellikle kulüplerin mevcut belirsizlik durumundan sorumlu olmadığını ve transfer döneminin kapanış tarihi ile oyuncu tescil mekanizmalarına ilişkin meselelerin gecikmesinin sonuçlarına katlanmamaları gerektiğini kaydetti.

Bu açıklamanın önemi, birçok transferin tamamlanması veya son anlarda suya düşmesi açısından genellikle belirleyici olan transfer döneminin son saatlerinde daha da artıyor; zira net bir kararın yokluğu, kulüplerin önceden planladıkları transferlerin sekteye uğramasına yol açabilir.

Bu durum karşısında Fas kulüpleri, beklemeyi sürdürmekten çok "resmî ve net bir yanıta" ihtiyaç duyar görünüyor. Özellikle transfer döneminin son saatleri, transferlerin tamamlanmasını ve oyuncuların tescilini düzenleyen kurallar konusunda daha fazla belirsizliği ya da görüş netliğinin olmamasını kaldıramıyor.