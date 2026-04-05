Fas topraklarında bir İspanyol yeteneğin tarihi başarısı

Fas topraklarında, tenis dünyasında gelecek vaat eden bir İspanyol yıldızın tarihi bir başarısına tanık olundu.

"Marca" gazetesi, "İspanyol ve dünya tenisi, 19 yaşında Marakeş Açık 250 turnuvasının toprak kortlarında ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazanan Rafael Khudar'ın yeni yeteneğini keşfetti" dedi.

Gazete şöyle devam etti: "Daha önce hiç kimse bu kadar genç yaşta böyle bir başarıya imza atmamıştı. Rakibi, 36 yaşında ilk kez finale yükselerek, özellikle de eleme turlarından gelerek muhteşem bir başarıya imza atmış olan deneyimli Marco Tronchetti (6-3, 6-2) idi."

Fas, İspanyollara çok yakışıyor... Nitekim, 1984'te başlayan turnuvanın kazananlar listesinde David de Miguel (1986), Tomás Carbonell (1996), Alberto Martín (1999), Fernando Vicente (2000), Santiago Ventura (2004), Juan Carlos Ferrero (2009), Pablo Andújar (2011, 2012 ve 2018) ve Tommy Robredo (2013), Guillermo García López (2014) ve Roberto Carballés (2023).

Godard, Roberto Bautista'nın Anvers'teki kortta kazandığı zaferden bu yana, Carlos Alcaraz hariç, kupa kaldıran ilk İspanyol oyuncu oldu.

Bautista'nın zaferinden bu yana 542 gün geçti ve şu anda dünya bir numarasıyla birlikte podyumun zirvesinde duran birini görmek için oldukça uzun bir süre geçmiş gibi görünüyordu.

Marakeş Turnuvası'nın yeni şampiyonu, 2006 doğumlu şampiyonlar arasında João Fonseca'ya katıldı.

O, Rafael Nadal, Alcaraz, Carlos Moya, Ferrero ve Robredo'dan sonra, 20 yaşına gelmeden bir turnuva şampiyonluğu kazanan altıncı İspanyol oldu.

