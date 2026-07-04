Fas teknik direktörü: Fransa ile karşılaşma mı?.. Hazırız

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, Cuma akşamı ABD’nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan maçta Kanada'yı (3-0) haklı bir galibiyetle mağlup ederek turnuvanın son 16 turunda yer aldı.

Maçın ardından "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada Wahbi şunları söyledi: "Evet, temel hedefimiz tur atlamaktı. Ayrıca bizim tarafımızdan belirli bir oyun tarzı bekliyordum. Kanada milli takımı fırsatları iyi değerlendirdi; performansları etkileyiciydi, ancak bizim tepkimizden çok etkilendim. İkinci yarıda onlara zarar vermeyi başardık."

"İleri aşamalara ulaşmak istiyorsan zorlu anlardan geçmen gerekir, ancak ben çok mutluyum. İstek vardı; bu maç bizden çok fazla enerji tüketti" diye ekledi.

Wahbi, ikinci yarıdaki performansın Fas milli takımının karakterini ve baskı ile başa çıkma yeteneğini yansıttığını belirterek, takımın büyük bir taktiksel olgunluk sergilediğini ve galibiyeti hak ettiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki aşamanın, altın dörtlüye doğru yolculuğa devam etmek için daha fazla konsantrasyon ve güçlü bir zihinsel hazırlık gerektirdiğini vurguladı.

Çeyrek finaldeki bir sonraki karşılaşma hakkında ise Wahbi kendinden emin bir şekilde şöyle konuştu: “Fransa mı, Paraguay mı? Bu bizim için bir şeyi değiştirmez. Rakip kim olursa olsun hazırız.” Bu sözleriyle, Fas milli takımının bu yeni başarıya ulaşmasını sağlayan aynı ruh ve kararlılıkla her rakibe karşı mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.