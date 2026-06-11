Fas teknik direktörü Brezilya maçı öncesinde meydan okudu

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi, takımının 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Brezilya ile oynayacağı heyecanla beklenen karşılaşmaya yüksek bir özgüven ve büyük hedeflerle girdiğini belirterek, tüm oyuncuların fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu vurguladı.

2026 Dünya Kupası finalleri, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında, turnuva tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

Fahmi Wahbi, Faslı medya organlarında yer alan basın açıklamalarında şunları söyledi: "Brezilya milli takımının değerini ve köklü tarihini çok iyi biliyoruz, ancak oyuncularımızın yeteneklerine ve Fas futbolunun hedeflerine yakışır bir performans sergileyebileceklerine büyük güven duyuyoruz."

Ve ekledi: "Fiziksel, taktiksel ve zihinsel tüm yönlere odaklandığımız yoğun bir hazırlık kampı geçirdik ve oyuncularımız bugün bu büyük karşılaşmaya tamamen hazırlar. Herkes Dünya Kupası'ndaki ilk maçın öneminin farkında."

Faslı teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Fas Milli Takımı, en üst seviyedeki profesyonel oyunculardan oluşan uyumlu bir kadroya sahip. En güçlü takımlarla rekabet edebilecek potansiyele sahibiz. Brezilya maçına, rakibe tam saygı göstererek, kazanma zihniyetiyle çıkacağız."

Wahbi şunları vurguladı: "Fas milli takımı Dünya Kupası'na sadece katılmak için gelmedi, olumlu sonuçlar elde etmek ve bu tarihi turnuvada takımın şansını güçlü bir şekilde savunmak amacıyla geldi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Brezilya'ya saygı duyuyoruz, ancak futbol sahada karar verilir. Her yerde bizi destekleyen Faslı taraftarları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yüksek bir mücadele ruhuyla Fas futbolunu onurlandırmaya çalışacağız."