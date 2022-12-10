Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşı karşıya gelirken Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başlıyor.

Portekiz çeyrek finalde Fas ile karşı karşıya geliyor

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçına yedek başlayan Cristiano Ronaldo, İsviçre maçına 73. dakikada dahil olmuştu. Portekizli yıldız, Fas maçına da yedek kulübesinde başlıyor.

PORTEKİZ'İN İLK 11'LERİ: Costa, Dalot, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro, Neves, Fernandes, Otávio, Bernardo, João Félix, Ramos

FAS'IN İLK 11'LERİ: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saïss, Attiyat, Amrabat, Amallah, Ounahi, Ziyech, Boufal, En-Nesyri