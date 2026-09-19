Eski Faslı milli futbolcu Halid Butayb, resmi olarak futbolu bıraktığını açıkladı ve amatör sahalardan başlayıp Fas Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'na katılımla noktalanan bir kariyere son verdi. Bu kararını, resmi "Instagram" hesabında paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Butayb, kariyerinin öne çıkan duraklarını hatırlattı ve başlangıcının büyük altyapı merkezlerinden birinde olmadığını, eğitimiyle eş zamanlı olarak yıllarını amatör futbolda geçirdiğini, ardından 27 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını belirtti.

Eski Faslı forvet, Gazélec'in kendisine profesyonel dünyaya adım atma ve Fransa Ligue 1'de mücadele etme fırsatını verdiğini, ardından Strasbourg ile 20 gol attığı ve Fransa Ligi şampiyonluğunu kazandığı istisnai bir sezon yaşadığını ifade etti; kulübün taraftarlarıyla ve Strasbourg şehriyle olan ilişkisinin en öne çıkan anılarından biri olarak kaldığını vurguladı.

Butayb, profesyonel dünyaya geç gelişini, geçen yılları telafi etmeye çalışıyormuşçasına maçlara çıkması için bir motivasyon kaynağı olarak nitelendirdi. Ardından Fas Milli Takımı ile fırsatı geldi ve bunu hayal ettiğinden çok daha büyük olarak değerlendirdi.

Butayb, Fas Milli Takımı ile yaşadığı öne çıkan anlarda, özellikle Gabon karşısında attığı 3 gole değindi; bu maç, Dünya Kupası'na katılma hayaline yaklaşmasına katkı sağlamıştı ve bu hayal 2018 Rusya Dünya Kupası'nda gerçekten gerçekleşti.

Ayrıca Dünya Kupası'ndaki anılarını hatırlatarak İspanya filelerine attığı golüne değindi ve o anı, Fas taraftarının tüm dünyanın gözü önünde yaşadığı, hafızasında kalıcı olacak sahnelerin en başında sayarak değerlendirdi.

Butayb, mesajının sonunda ailesine, arkadaşlarına, teknik direktörlerine, takım arkadaşlarına ve birlikte çalıştığı kadrolardaki üyelere, ayrıca kariyeri boyunca kendisine destek olan taraftarlara teşekkür etti; ardından oyunculuk yolculuğuna resmen perde indirdiğini duyurdu.