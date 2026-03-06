Fas milli futbol takımı biletleri nasıl satın alınır: 2026 maç programı, yaklaşan tarihler, fiyatlar ve daha fazlası

Atlas Aslanları, 2026 FIFA Dünya Kupası için yüksek tempolu hazırlıklarına devam etmek üzere bu Mart ayında Avrupa topraklarına geri dönüyor. Katar'da tarihi bir yarı final başarısı ve Afrika futbolunda hakimiyet kuran Walid Regragui'nin adamları, Güney Amerika'nın seçkin takımlarıyla karşılaşmak üzere yola çıkıyor.

Fas, kendini küresel bir futbol gücü olarak kanıtladı ve Avrupa'daki büyük diasporası, her deplasman maçının bir iç saha maçı gibi hissedilmesini sağlıyor. Bu Mart ayında takım, Ekvador ve Paraguay ile karşılaşmak için İspanya ve Fransa'ya gidiyor.

Fas futbolunun büyüsünü ilk elden yaşamak istiyorsanız, GOAL size en son maç detayları, stadyum bilgileri ve biletlerinizi garantilemenin en güvenilir yolları konusunda rehberlik edecek.

Fas'ın yaklaşan futbol maçları ne zaman?

Fas, Mart ayı FIFA uluslararası maç takvimi sırasında iki önemli dostluk maçı oynayacak.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 27 Mart 2026, 21:15 Fas - Ekvador Riyadh Air Metropolitano, Madrid, İspanya Bilet 31 Mart 2026, 20:00 Fas - Paraguay Stade Bollaert-Delelis, Lens, Fransa Bilet 13 Haziran 2026, 18:00 Fas - Brezilya New York New Jersey Stadyumu, East Rutherford, ABD Bilet 19 Haziran 2026, 18:00 Fas - İskoçya Boston Stadyumu, Foxborough, ABD Bilet 24 Haziran 2026, 18:00 Fas - Haiti Atlanta Stadyumu, Atlanta, ABD Bilet

Fas futbol biletleri nereden alınır?

Avrupa'da Fas dostluk maçı biletlerini satın almanın en iyi yolu, resmi federasyon platformları veya güvenilir ikincil pazar yerleri aracılığıyladır.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) genellikle FanZone.Pro portalını birincil dijital satışlar için kullanır. Ancak, Atlas Aslanları'nın büyük popülaritesi nedeniyle, bu biletler genellikle satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenir.

İlk satışta bilet alamayan veya daha geniş bir koltuk seçeneği yelpazesi arayan taraftarlar, SeatPick gibi ikincil sitelerden de bilet satın alabilirler.

Fas futbol biletleri ne kadar?

Fas'ın Avrupa dostluk maçlarının biletleri uygun fiyatlıdır, ancak yüksek talep yeniden satış piyasasında fiyatları artırabilir. Madrid ve Lens'te oynanacak maçlar için fiyatlar genellikle gol çizgisinin arkasındaki üst katlarda bulunan 4. kategori koltuklar için 40 € civarında başlar.

En ucuz biletler: Erken rezervasyon yaparsanız, yaklaşık 40 ila 75 avro arasında değişen koltuklar bulabilirsiniz.

Erken rezervasyon yaparsanız, yaklaşık arasında değişen koltuklar bulabilirsiniz. Orta Fiyatlı Biletler: Alt veya orta katlarda bulunan merkezi biletlerin fiyatları genellikle 80 ila 150 avro arasında değişmektedir.

Alt veya orta katlarda bulunan merkezi biletlerin fiyatları genellikle arasında değişmektedir. Premium/Hospitality: Stadyumun en iyi manzarasını ve yiyecek-içecek dahil hizmetleri arayanlar için VIP paketleri 200 € ile 350 € arasında değişebilir.

Fas futbol biletleri ne zaman satışa çıkar?

Fas'ın Mart ayı dostluk maçları için genel satış biletleri genellikle etkinlikten yaklaşık dört ila altı hafta önce satışa sunulur.

Mart 2026 dönemi için satışlar resmi olarak Şubat ayı sonunda başladı.

Kulüp futbolundan farklı olarak, üyeler için ön satış dönemi nadiren vardır. Bu biletler genellikle genel halka aynı anda satışa sunulur.

Atlas Aslanları İspanya ve Fransa'da çok tutkulu bir hayran kitlesine sahip olduğundan, biletlerin satışa çıkar çıkmaz satın almanız şiddetle tavsiye edilir.

Riyadh Air Metropolitano ve Stade Bollaert-Delelis hakkında bilmeniz gereken her şey

Riyadh Air Metropolitano (Madrid, İspanya)

Atlético Madrid'in evi olan Metropolitano, dünyanın en modern stadyumlarından biridir. Yaklaşık 70.000 kişilik kapasiteye sahip olan stadyum, çarpıcı bir yüzer çatıya ve inanılmaz bir akustiğe sahiptir.

Madrid'in kuzeydoğusunda bulunan stadyuma, Madrid Metrosu (7 numaralı hat, Estadio Metropolitano istasyonu) ile kolayca ulaşılabilir. Çevresi, maç öncesi buluşmalar için bolca alan sunan, taraftarlar için tasarlanmıştır.

Stade Bollaert-Delelis (Lens, Fransa)

Paraguay ile oynanacak maç için Atlas Aslanları Fransa'nın kuzeyine gidiyor.

Stade Bollaert-Delelis, İngiliz tarzı mimarisiyle efsanedir - sahaya yakın dört ayrı tribün - inanılmaz derecede samimi ve gürültülü bir atmosfer yaratır. Yaklaşık 38.000 taraftar kapasitesine sahiptir, bu da aslında Lens şehrinin toplam nüfusundan daha fazladır.

Fransız futbolunun en misafirperver ve tutkulu stadyumlarından biri olmasıyla ünlü olan bu stadyum, Faslı taraftarlar için mükemmel bir ev sahibi olacak.