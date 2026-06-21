Fas mı, Brezilya mı?.. Koeman, Hollanda’nın bir sonraki rakibi hakkında yorum yaptı

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman, grup aşamasının ikinci turunda dün Cumartesi akşamı İsveç’e karşı elde edilen 5-1’lik büyük galibiyetin ardından, 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turunda karşılaşabilecekleri olası rakip (Brezilya veya Fas) hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Koeman, “İkisini de tercih etmiyorum. Her iki takım da çok güçlü ve ilk maçlarında berabere kaldılar” dedi.

Ayrıca okuyun

Fransa-Irak maçı iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya

"Fas'ın açığı"nın ardından... İskoç medyası öfkesini hakemlere yöneltti

Koman sözlerine şöyle devam etti: "Fas ilk yarıda, Brezilya ise ikinci yarıda çok iyi oynadı. Birinin diğerinden daha güçlü olduğunu düşünmüyorum, kendimize odaklanmalıyız. Bir sonraki maçı (Tunus karşısında) kazanıp grubu lider tamamlayacağız, sonra rakibimizin kim olacağını göreceğiz."

Başka bir konuda ise Koeman, İsveç karşısında iki gol atan forveti Brian Robby’nin performansını överek şöyle dedi: “İlk golde her şey tam istediğimiz gibi gitti. Robby’nin bu tür toplarda iyi olduğunu biliyoruz.”

Eski Barcelona teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Her şey iyi bir pasla başladı, ardından hız geldi ve Probi kale önündeydi… Gol daha mükemmel olamazdı.”

Ayrıca, ilk turda Japonya ile 2-2 berabere kalmasının ardından bu galibiyetin Hollanda milli takımına zihinsel rahatlık sağladığını belirterek şöyle devam etti: “Buna ihtiyacımız vardı. Turnuva başladığında iyi bir başlangıç yapmak istersiniz. Bu size zihinsel rahatlık verir… Kazanmak için üzerimizde daha büyük bir baskı vardı, aksi takdirde her şey son maça kalacaktı ve biz bunu istemezdik.”