Fas maçındaki performansı nedeniyle... Neymar, sert eleştirilerin hedefinde

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, 2026 Dünya Kupası'nın açılış turunda Fas ile oynanan maçta (1-1) Brezilya milli takımının yedek kulübesinde sergilediği tartışmalı görünümüyle büyük bir tartışma yarattı.

Brezilyalı yıldız, şapka, altın zincirler ve dikkat çekici aksesuarlar takıyordu. Bu durum, birçok spor yorumcusunun onun görünümünü eleştirmesine ve kas sakatlığı nedeniyle maça çıkamamasına rağmen, resmi bir maç için "uygunsuz" olarak nitelendirmesine neden oldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, ünlü yorumcu Manolo Lama, Neymar'ın görünüşü hakkında "Altın kolyeler ve saatler takarak yedek kulübesinde oturmak uygun değil" dedi. Yorumcu Maldini ise şunları ekledi: "VIP tribününde olsaydı kabul edilebilir olurdu, ama o yedek kulübesinde."

Maç başlamadan önce kameralar eski Barcelona oyuncusuna odaklandığında, dünya çapındaki taraftarların dikkatini çeken çok özel bir görünüm sergiledi. Maç öncesi toplantıya Amerikalı rapçi Travis Scott ile katılmıştı, ancak yedek kulübesine oturduğunda sosyal medyada bir eleştiri ve yorum dalgası yaratan bir görünüm sergiledi.

Tepkiler, Neymar'ın görünümünün Dünya Kupası'ndaki resmi bir maç için uygun olmadığını düşünen eleştirenler ile, oyuncunun sakatlığı nedeniyle maça çıkmayacağını önceden bildiğini ve bu nedenle yedek kulübesinde bulunmasının sembolik olduğunu ve katı bir resmi görünüm gerektirmediğini belirten savunucular arasında bölündü.