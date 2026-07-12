Fas maçındaki olayların ardından… İspanya karşılaşması öncesinde Fransa’dan resmi bir adım

Pazar günü yayınlanan bir haber, Fransa’nın önümüzdeki Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynayacağı maç öncesinde büyük hazırlıklar yaptığını ortaya koydu.

"Fut Mercato" sitesi şöyle yazdı: "Hiçbir hoşgörü yok. Geçtiğimiz Mayıs ayında Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Salı günü ülke genelinde geniş çaplı bir güvenlik önlemi alınacağını duyurdu."

Fransız milli takımının Dünya Kupası yarı final maçı ve Bastille Günü kutlamalarının güvenliğini sağlamak için 70 bin polis ve jandarma görevlisi görevlendirilecek.

Nunez, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, bu güvenlik önlemlerinin “gün boyu ve akşam boyunca” devam edeceğini vurguladı.

14 Temmuz'da Şanzelize Caddesi'nde saat 10.00'da yapılacak askeri geçit töreni için güvenlik önlemleri başlayacak.

Fransa-İspanya maçı saat 21.00'de (Fransa saatiyle) başlayacak. Laurent Nunez, Fransa-Fas çeyrek final maçının (2-0) "genel olarak sorunsuz geçtiğini" belirtirken, Fransa’nın galibiyetini kutlamak için üzerine çıktığı bir kamyonun altında kalan 17 yaşındaki bir kız, Fransa’nın kuzeyinde hayatını kaybetti. Ayrıca 89 kişi gözaltına alındı.