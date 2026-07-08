Fas maçı öncesinde... Real Madrid, yıldız oyuncusunun geleceği konusunda anlaşmaya vardı

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanan Fransa milli takımının antrenmanlarına geri dönen Aurélien Tchouaméni, geleceği hakkındaki tüm spekülasyonları sona erdiren güçlü bir mesaj gönderdi.

Fransız "RFM" ağının kaynaklarına göre, milli futbolcu, Real Madrid ile sözleşmesini Haziran 2031'e kadar uzatmak üzere tam bir anlaşmaya vardı.

2022 yazında Monaco'dan 80 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Chouameni'nin, Haziran 2028'de sona erecek bir sözleşmesi vardı.

Bu yeni sözleşme uzatması, özellikle büyük Avrupa kulüplerinin ilgisi göz önünde bulundurulduğunda, oyuncu ile Kraliyet Kulübü arasındaki karşılıklı güvenin bir teyidi olarak değerlendiriliyor.

Bordeaux'nun Girondins Akademisi'nden yetişen 26 yaşındaki oyuncu, Fransa Milli Takımı formasıyla 49 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol attı.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 49 maça çıkan oyuncu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı; ayrıca 2024 Şampiyonlar Ligi, 2024 La Liga ve 2023 Kulüpler Dünya Kupası’nın yanı sıra 2025 Kıtalararası Kupası’nı da içeren tarihi üçlü zaferin elde edilmesine katkıda bulundu.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor; böylece Chouameni, önümüzdeki beş yıl boyunca Real Madrid projesinin temel direklerinden biri olacak.