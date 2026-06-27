Fas maçı öncesinde... Hollanda'nın yıldız oyuncusunun uçağı düştü

Liverpool ve Hollanda Milli Takımı’nın forveti Cody Gakpo ile eşi Nowa van der Beeg, hamilelik sırasında bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini duyurarak babalık hayallerine son verdi.

Nowa, Instagram hesabından hüzün dolu bir mesaj paylaşarak şöyle dedi: “Kırık kalplerle, hamilelik sırasında küçük bebeğimizi kaybettiğimiz acı haberi sizlerle paylaşıyoruz. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” Ardından, kaybettikleri bebeğin adını açıkladı: “Ilya Rafael Jacobo… Seni sonsuza kadar seveceğiz ve sen sonsuza kadar bizim oğlumuz olacaksın."

Bu trajedi, 2026 Dünya Kupası’nda futbol kariyerinin zirvesinde olan yıldızı vurdu. Nowa, milli takımında olağanüstü bir performans sergiliyordu ve birkaç gün sonra 32’li turda Fas milli takımıyla karşılaşacaktı.

Jakbo, Aralık 2020’den beri Benoit ile birlikteydi ve Premier Lig’e transfer olduktan sonra İngiltere’ye yerleşmişlerdi. Bugün ise bir ebeveynin yaşayabileceği en zorlu duygusal sınavla karşı karşıya kalıyorlar.