Fas maçı öncesinde... Haiti neden Dünya Kupası'na resmi olarak katılan ilk ülke oldu?

Haiti milli takımı, 3. grupta Brezilya’ya karşı aldığı ağır (0-3) yenilginin ardından, son turdan önce kaderini belirleyen bu maçla 2026 Dünya Kupası’ndan resmen elendi ve turnuvadan elenen ilk takım oldu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına göre, bu Dünya Kupası'nda puan eşitliği durumunda takımlar arasındaki karşılıklı maç sonuçları temel kriter olarak kabul ediliyor. Haiti, ilk maçında İskoçya'ya 0-1 yenilmişti; bu nedenle puanı sıfırda kalarak bir sonraki tura yükselme şansını matematiksel olarak kaybetti.

Bu galibiyetle Brezilya, 4 puanla 3. Grubu liderliğe taşırken, onu aynı puanda Fas izliyor. İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Haiti ise puansız olarak sıralamanın en altında kaldı.

Brezilya'nın üç golünü Matheus Cunha (iki gol) ve Vinícius Júnior attı. "Seleção" ilk yarıyı tamamen domine etse de, ikinci yarıda geri çekildi ve Haiti'ye farkı azaltmak için kaçırılan fırsatlar verdi.

Böylece, teknik direktör Sebastián Mini yönetimindeki Karayip takımı, İskoçya ve Brezilya’ya karşı üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından, puan ya da gol kaydetmeden sona eren kısa katılımının ardından Dünya Kupası grup aşamasının ilk kurbanı oldu.