Fas maçı öncesinde… Fransa, FIFA’dan Oulissi’nin kartının iptal edilmesini talep ediyor

Görünüşe göre 2026 Dünya Kupası’ndaki hakemlik tartışmaları, Amerikalı forvet Folarin Balogun’un davasıyla sınırlı kalmayacak; zira Fransız Monte Carlo Radyosu, Fransız Futbol Federasyonu’nun çeyrek finalde Fas ile oynanacak maç öncesinde Michael Oulessi’ye gösterilen sarı kartın iptal edilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde başvuruda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Fransızların bu hamlesi, FIFA’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun’un otomatik cezasını askıya alıp Belçika maçında oynamasına izin vermesi kararının yarattığı fırtınadan birkaç saat sonra geldi. Bu karar, Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından geniş çapta itirazlarla karşılandı, Turnuva süresince disiplin cezalarına itirazların önünün açılacağına dair endişeler de vardı.

"Monte Carlo" radyosuna göre, Fransız Futbol Federasyonu, 16 turunda Paraguay'ı 1-0 yendikleri maçta Oliisi'nin aldığı sarı kartın iptalini talep eden resmi bir dosyayı FIFA'ya gönderdi.

Kart, maçın 90. dakikasında, Bayern Münih'in kanat oyuncusu ile Paraguaylı Matias Galarza arasında yaşanan temasın ardından gösterildi. Oulissi, rakibinin formasını çekiştirmiş ve Galarza yüzünü tutarak yere düşmüştü; ancak Fransız tarafının iddiasına göre, görüntülerde yüze yönelik doğrudan bir saldırı görülmüyor.

Fransız milli takım heyeti, bu kartın haksız olduğunu düşünüyor ve bu nedenle, Oulissi’nin kart gerektiren faulü işlemediğini kanıtladığını düşündükleri bir dizi video görüntüsüyle talebini destekledi.

Bu konu, Fransız milli takımı için özel bir önem taşıyor; zira Oulissi, çeyrek finalde Fas ile oynanacak maçta yeni bir sarı kart alırsa, yarı finalde cezalı olarak oynayamayacak.

Bu nedenle Fransız Futbol Federasyonu, mevcut uyarıyı iptal ettirmeye çalışıyor; böylece “Les Bleus”un bir sonraki maça çıkma hakkı elinden alınmadan oyuncu maça girebilsin.

Fransızların bu hamlesi, Folarin-Balugun davasının hâlâ gündemi meşgul ettiği bir dönemde geldi. FIFA Disiplin Komitesi, ABD’li forvetin Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı karttan kaynaklanan otomatik cezasının uygulanmasını askıya alarak, oyuncunun sekizinci finalde Belçika karşısında forma giyebilmesini sağlamıştı.

Karar öfkeli tepkilere yol açtı. Belçika Futbol Federasyonu, kararın FIFA ve Dünya Kupası yönetmeliklerine aykırı olduğunu vurgulayan iki ardışık açıklama yayınlayarak, mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağını belirtti. UEFA ise yaşananları, rekabetin adaletini zedeleyen ve tehlikeli bir emsal teşkil eden bir durum olarak nitelendirdi.

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