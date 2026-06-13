Fas maçı öncesinde... Alisson, zor bir itirafla Liverpool taraftarlarının kalbini kırdı

Brezilyalı kaleci Alisson Becker, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya ve Fas'ın açılış maçından birkaç saat önce, taraftarların tepkisini çekebilecek beklenmedik bir itirafta bulunarak Liverpool taraftarlarıyla heyecan verici bir yüzleşmeye girdi.

Alisson Becker'in kalede yer almaması, Liverpool için talihsiz geçen geçen sezonun en belirgin özelliklerinden biriydi. Reds taraftarları, Alisson'un sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde, umduklarından daha fazla Giorgi Mamardashvili ve Fredy Woodman'ı izlemek zorunda kaldı. Hastalık ve ardından diz arkasındaki sakatlık, Brezilyalı kalecinin birkaç ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

Alisson'un Brezilya'nın kalesini korumaya hazırlandığı Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte, oyuncu bahar aylarında kaçırdığı bazı maçların, turnuvaya fiziksel olarak hazır olmak için olduğunu itiraf etti.

Brezilya'nın köklü gazetesi Estadao'ya konuşan Alisson, "Dünya Kupası için %100 hazırım. Liverpool maçlarında oynamamam, Dünya Kupası'na hazır olduğumdan emin olmak için planın bir parçasıydı" dedi.

O, "Herkes Dünya Kupası öncesinde bir dinlenme dönemi geçirdiğimi biliyor, ancak bunun nedeni Dünya Kupası'na tam formda ulaşmak istememdi. Daha önce de söylemiştim: Önemli olan Dünya Kupası'na nasıl ulaşacağımızdır" diye ekledi.

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Eşi görülmemiş bir cesaret!

Liverpool Offside sitesi, "Bu durumun (Alisson'a karşı) Liverpool taraftarlarını kızdıracağı açıktır, zira takım son haftalarda çöküş yaşarken, takımın onun savunma liderliğine ne kadar ihtiyaç duyduğunu biliyorlardı. Bunu açıkça itiraf etmesinden duyduğu rahatlık, bu yaz ayrılma yolunda olabileceğinin bir başka güçlü göstergesidir" yorumunu yaptı.

Sitede şu şekilde sonlandırıldı: "Bu aynı zamanda Arne Slot'un oyuncuları nihai vizyonu etrafında bir araya getirememesinin bir başka kanıtıdır. Jürgen Klopp'un yönetimindeki bir oyuncunun bunu yapacağını, ya da yapsa bile bunu medyaya açıkça söyleyeceğini hayal etmek zor."

Şu ana kadar Alisson'un adı Juventus'a transfer olmakla anılıyor, ancak Dünya Kupası sona erene veya Brezilya turnuvadan elenene kadar büyük transferlerin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.

Alisson İtalya'ya veya başka bir yere giderse, soru şu olacak: Liverpool'un transfer komitesi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola, Alisson'un yerini Mamardashvili'ye emanet edecek mi, yoksa başka bir yerde yeni bir kaleci arayacaklar mı?