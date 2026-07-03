Fas, Kanada maçı öncesinde Hakimi’yi olağanüstü bir kutlamayla şaşırttı

Gurur ve minnettarlığın iç içe geçtiği bir atmosferde, Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki en önemli aşamalardan birine girmeden önce en önde gelen yıldızlarından birini onurlandırmaya özen gösterdi.

Fas Futbol Federasyonu, Ashraf Hakimi’ye “Atlas Siyahları” formasıyla 100. uluslararası maça ulaşmasını kutlamak üzere bir onur töreni düzenledi. Bu jest, uluslararası sahnede yıllarca süren katkıları ve parlak performansının ardından Faslı bek oyuncusunun sahip olduğu büyük itibarı yansıtıyor.

Fas Milli Takımı, tarihinde ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında, Houston’daki stadyumda Kanada Milli Takımı ile oynayacağı merakla beklenen maça hazırlanıyor.

Fas Futbol Federasyonu, federasyon başkanı Fawzi Lakja’nın yanı sıra teknik, sağlık ve idari ekip üyeleri ile ve Fas milli takımının tüm oyuncularının katılımıyla bir onur töreni düzenledi. Tören, Hakimi’nin kariyerine ve yıllar boyunca “Atlas Karadakları” formasıyla yaptığı olağanüstü katkılara duyulan gurur ve takdir duygularının hakim olduğu bir atmosferde gerçekleşti.

Tören sırasında Ashraf Hakimi, Fas sporuna sunduğu sürekli destek ve büyük ilgiden dolayı Majesteleri Kral VI. Muhammed’e içten teşekkürlerini ve büyük minnettarlığını dile getirerek, bu desteğin Krallık’ta futbolun gelişmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğunu ve kıtasal ve uluslararası düzeyde birçok başarının elde edilmesine doğrudan katkıda bulunduğunu vurguladı.

Hakimi ayrıca Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakjaâ’ya, teknik, tıbbi ve idari ekip üyelerine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, Fas milli takımını karakterize eden “tek aile” ruhunu yansıtan bu onurlandırma jesti için minnettarlığını dile getirdi.

“Atlas Kaplanları”nın yıldızı, 100 uluslararası maça ulaşmasının futbol kariyerinde olağanüstü bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve bu başarının kendisine, Fas milli takım forması onurlandırmak ve önümüzdeki dönemde daha fazla başarıya imza atmak için çalışmaya devam etme ve elinden gelenin en iyisini yapma konusunda daha büyük bir motivasyon sağladığını belirtti.

Fouzi Lekjaa ise Ashraf Hakimi’nin Fas milli takımında sergilediği olağanüstü ve istikrarlı performansı övdü; onun yüksek profesyonelliğini ve saha içi ve dışı adanmışlığını takdir ederek, 100 uluslararası maça ulaşmasının, en büyük turnuvalarda Fas futbolunun bayrağını dalgalandırmayı başaran bir dünya çapında oyuncunun kariyerini yansıttığını vurguladı. ve uluslararası arenada en önde gelen elçilerinden biri haline geldiğini vurguladı.