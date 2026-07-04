Fas, Kanada karşısında ağır bir yenilgi aldı

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile oynadığı maçın 20. dakikasında ağır bir darbe aldı; takımın en skorer oyuncusu İsmail Sebari, 22. dakikada sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Maçta, teknik direktör Jesse Marsh liderliğindeki Kanada milli takımının açık üstünlüğü karşısında “Atlas Aslanları” zorlu bir başlangıç yaşadı.

Fransız “L’Équipe” gazetesinin haberine göre, Kanada milli takımı yüksek pres ve hızlı hücum geçişlerinden yararlanarak maçın ilk dakikalarından itibaren kendi ritmini dayattı; bu da Fas savunmasını karıştırdı ve orta saha oyuncularını geri çekilmeye zorladı.

Turnuvanın en önemli yıldızlarından biri olan ve Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana 3 gol atan Sebari'nin sakatlığı, Fas milli takımının sıkıntılarını daha da artırdı. Sebari, kas sakatlığı nedeniyle erken oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Muhammed Vehbi, hücumdaki dengeyi yeniden sağlamak amacıyla forvet Sufyan Rahimi’yi Sebari’nin yerine oyuna soktu.

Rahimi, grup aşamasında Haiti kalesine attığı golle parlamış ve bu sayede Fas milli takım kadrosunun güvenilir hücum seçeneklerinden biri haline gelmişti.