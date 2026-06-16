Fas-İskoçya maçının hakem kadrosunda iki Arap hakem yer alıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası 3. Grubu’nun ikinci tur maçları kapsamında önümüzdeki Cuma akşamı oynanacak Fas-İskoçya karşılaşmasını yönetecek hakem ekibini açıkladı.

Maçın başlama düdüğü, 19 Haziran 2026 tarihinde Fas saatiyle tam 23.00'da, Suudi Arabistan saatiyle ise ertesi gün saat 01.00'da çalacak.

Atlas Aslanları, Dünya Kupası'na güçlü bir performans sergileyerek ve galibiyete en yakın takım olarak Brezilya milli takımıyla 1-1 berabere kalarak başlamıştı.

Öte yandan, İskoçya Milli Takımı, Haiti Milli Takımı'nı 1-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde ettikten sonra şu anda 3. Grubun liderliğini elinde tutuyor.

FIFA’nın “X” platformundaki resmi hesabına göre, hakem ekibinde Özbekistanlı Ilgiz Tantashov ana hakem olarak yer alırken, vatandaşları Andrei Tsapinko birinci yardımcı hakem, Timur Jaynolyn ise ikinci yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Dördüncü hakem ise Ürdünlü Adham Makhadme olacak ve yedek yardımcı hakem de Ürdünlü Muhammed El-Khalaf olacak.











