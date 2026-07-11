Fas'ın yıldızı: Bu, hayal ettiğimiz son değildi

Fas milli takım oyuncusu Ayub Amaymouni, “Atlas Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninin sona ermesinin ardından taraftarlara dokunaklı bir mesaj gönderdi; ülkesini temsil etmekten duyduğu gururu dile getirirken, elenmenin milli takımın gelecekteki hedeflerini engellemeyeceğini vurguladı.

Teknik direktör Muhammed Vehbi’nin, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’ndaki serüveni, çeyrek finalde Kilyan Mbappé ve Ousmane Dembélé’nin attığı iki golle Fransa’ya yenilerek sona erdi.

21 yaşındaki Amaymoni, bugün Cumartesi günü Instagram hesabından şöyle yazdı: “Dünya Kupası’ndaki yolculuğumuz bu aşamada sona erdi. Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak bu milli takımın bir parçası olduğum için son derece gurur duyuyorum ve milli formayı giydiğim için minnettarım.”

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bizi destekleyen herkese, ister tribünlerden ister ekranların arkasından olsun, teşekkür ederim."

Son olarak şunları ekledi: "Bu, hayal ettiğimiz son değildi, ancak derslerimizi çıkaracağız, gelişeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman Fas."

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