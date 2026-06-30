2026 Dünya Kupası'ndan Fas milli takımı tarafından erken elenmek, Hollanda milli takımının planlarını altüst etti. Atlas Aslanları, maçın normal süresi ve uzatmalarda 1-1 berabere kalmasının ardından penaltılarda Hollanda'yı 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Atlas Aslanları'ndan gelen bu darbenin üzerinden 24 saat bile geçmeden, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, 2023 yılından beri sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Hollanda milli takımı grup aşamasında pek de ikna edici bir performans sergileyemedi ve eleme turlarının ilk engelinde teknik direktör Muhammed Vehbi'nin takımına yenildi.

Koeman, Instagram hesabında paylaştığı ve tercüme edilen açık mektubunda şöyle yazdı: “Dün gece (Pazartesi) Hollanda Milli Takımı’ndaki görevime son verme kararı aldım. Kariyerime baktığımda büyük bir gurur ve minnettarlık duyuyorum. Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, Barcelona kulüplerinde ve tabii ki Hollanda Milli Takımı’nda iki dönem görev yapma şerefine nail oldum.”

Şöyle devam etti: “Kişiliğimin oluşmasına katkıda bulunan ve bana hayatım boyunca gururla hatırlayacağım anılar yaşatan kulüpler ve insanlar var. Bu nedenle Hollanda Milli Takımı’ndaki kariyerimin bu şekilde sona ermesi beni üzüyor. Hepimiz Dünya Kupası’nda tarih yazmayı hayal etmiştik, ancak bu gerçekleşmedi.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda benden daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kimse yok. Teknik direktör olarak bu sorumluluğu üstleniyorum. Bunu her zaman hissettim ve her zaman da böyle hissedeceğim.”

Koeman sözlerine şöyle devam etti: “Birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Çabalarınız, kişilikleriniz ve kendinize olan güveniniz her gün bana ilham verdi.”

Mektubunda, Haziran 2024’ten beri mücadele ettiği meme kanseriyle savaşan eşi, aktris Partina Koman’a destek olmak için futboldan geçici olarak uzaklaşmayı planladığını belirtti.

Koman sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıllar, futboldan daha önemli şeyler olduğunu bana yeniden fark ettirdi. Futbol benim hayatımdı, ancak sağlık paha biçilemez. Sevdiğiniz biri zorlu bir mücadele verirken, olaylara bakış açınız değişiyor.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Eşim Bartina, hastalığa rağmen her gün beni destekledi ve milli takım teknik direktörlüğü görevimi tamamlamam için cesaretlendirdi. Bu, inanılmaz bir gücün kanıtıdır. Ona, kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım.”

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