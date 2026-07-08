Fas'ın muhtemel kadrosu: Saibari, Fransa maçında ilk 11'de mi yer alacak?

Fas, Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde şampiyonluk favorisi Fransa ile karşılaşacak. Asıl soru, Ismael Saibari’nin Boston’un Foxborough kentinde oynanacak bu kritik maç için zamanında forma girip giremeyeceği. Fransa - Fas maçı saat 22:00’de başlayacak ve NPO1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Saibari, Kanada (0-3) ile oynanan sekizinci final maçında hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış ve o zamandan beri birçok antrenmanı kaçırmak zorunda kalmıştı. Milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi risk almıyor ve PSV'den ayrılan orta saha oyuncusu ve forvet Saibari'yi Fransa maçında yedek kulübesinde tutuyor; forvet pozisyonunda ise Soufiane Rahimi onun yerine oynayacak.

Fas kadrosunda başka sürpriz yok; Noussair Mazraoui sol bek olarak ilk 11'de yer alırken, çok beğenilen Ayyoub Bouaddi orta sahada kontrolü sağlayacak. Paris Saint-Germain'in yorulmak bilmeyen sağ bekçisi Achraf Hakimi de tüm gözlerin odağında olacak.

Fas, bu Dünya Kupası’nda şimdiden yedi gol atan Kylian Mbappé’yi göz önünde bulundurmak zorunda. Yıldız oyuncunun arkasında ise hareketli Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Bradley Barcola’dan gelen tehlike var.

Fransa, 2022 Dünya Kupası’nda Fas’ın finale yükselme yolunu kesmişti. O maçta Didier Deschamps’ın takımı 2-0 galip gelmişti. Nefes kesen finalde (3-3) ise penaltı atışları sonucunda Arjantin’e yenilmişti.

Fransa - Fas maçının galibi, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya veya Belçika ile karşılaşacak. Bu iki ülke, Cuma günü Los Angeles'ta çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Fransa’nın muhtemel kadrosu: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Fas'ın muhtemel kadrosu: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.