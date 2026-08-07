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Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

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Fas'ın galibi: Senegalli yıldız, Ahly'de Kessié'nin halefi adayı

Transfers
Al Ahli
Fas
Senegal
Villarreal
P. Gueye
F. Kessie
Premier Lig
Suudi Arabistan
Fas
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Côte d’Ivoire

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, İvory Coastlı eski oyuncusu Franck Kessié'nin yerini doldurmak amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde Fas Milli Takımı'nı mağlup eden isme kancasını attı.

Kessié, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Al Ahli'den ayrıldı. İvory Coastlı oyuncu, takımı iki kez Elit AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'na taşıdığı tarihi 3 sezon geçirmişti.

Güvenilir gazeteci Rudy Galetti, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Al Ahli'nin gelecek sezon Kessié'nin ayrılığını telafi etmek amacıyla Villarreal orta saha oyuncusu Senegalli Pape Gueye'yi transfer etmeyi hedeflediğini belirtti.

Galetti, Gueye'nin Kessié'nin kendisiyle rekabet halinde olduğunu, zira şu ana kadar yerine bir oyuncu transfer edilememesi nedeniyle İvory Coastlı oyuncunun gelecek sezon Al Ahli'ye dönme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

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Pape Gueye, son dönemde Senegal Milli Takımı'nın en öne çıkan oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Öyle ki 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas karşısında galibiyet golünü kaydetmiş, ancak kupa daha sonra Senegal'in elinden alınmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda taraftarların ve gazetecilerin oylarının %38'ini toplayarak İspanya La Liga'da geçen sezonun en iyi Afrikalı oyuncusu ödülünü kazandı.

Gueye, 2024'te Fransız ekibi Marsilya'dan katıldığı Villarreal formasını giyiyor; bu süre zarfında takımıyla çıktığı 64 maçta 9 gol kaydetmeyi başardı.

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