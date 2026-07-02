Fas ile Kanada arasındaki maç için Avrupa'dan düdük sesi

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Perşembe günü, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında önümüzdeki Cumartesi günü ABD’nin Houston kentindeki stadyumda oynanacak Fas ve Kanada milli takımları arasındaki maçın hakemini açıkladı.

FIFA, maçı yönetmesi için deneyimli İngiliz hakem Michael Oliver’ı atadı. Oliver’a, vatandaşları Stuart Port ve James Mewaring yardımcı olacak; Hollandalı Danny Makeli dördüncü hakem, yine Hollandalı Hisel Steegstra ise yedek yardımcı hakem olarak görev alacak.

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20 Şubat 1985 doğumlu Oliver, İngiltere Premier Ligi'ne yükselen en genç hakemlerden biri olarak kabul ediliyor. 2010 yılında, 25 yaşındayken "Premier Lig"deki ilk maçını yönetti ve o tarihte, ligin 1992'deki kuruluşundan bu yana bu turnuvada maç yöneten en genç hakem oldu.

İngiliz hakem, 2012 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından uluslararası hakemlik yetkisi aldı ve o zamandan beri Avrupa kıtasının en önde gelen hakemlerinden biri haline geldi. Şampiyonlar Ligi’nde, aralarında çeyrek final ve yarı final maçlarının da bulunduğu onlarca maçı yönetti; ayrıca 2014 yılında Real Madrid ile Sevilla arasında oynanan Avrupa Süper Kupası maçını da yönetti.

Oliver ayrıca 2015 yılında Şili’de Mali ile Nijerya arasında oynanan 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalini yönetti; ardından 2018 yılında Wembley Stadyumu’nda Chelsea ile Manchester United arasında oynanan FA Cup finalini yönetti.

Milli takımlar düzeyinde ise, “Euro 2020” Avrupa Şampiyonası’nda maçlara hakemlik yaptıktan sonra, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda görev aldı ve burada üç maçı yönetti; bunlardan en önemlileri, grup aşamasında Meksika ile Suudi Arabistan arasındaki karşılaşma, ardından da 16 turunda Japonya ile Hırvatistan arasında oynanan ve penaltı atışları sonucunda Hırvatistan'ın galip geldiği maç.

Oliver, maçları yönetirken sergilediği sakin tavrıyla tanınır; oyunun akışına öncelik vermeye ve maçı mümkün olduğunca az durdurmaya büyük önem verir. Bu özelliği, onu son yıllarda hem İngiliz Futbol Federasyonu hem de Avrupa Futbol Federasyonu’nun en çok güvendiği hakemlerden biri haline getirmiştir.