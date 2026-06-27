Fas ile Hollanda arasındaki maç için "uzman yorumu"

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında Salı günü sabahın erken saatlerinde Fas ve Hollanda milli takımları arasında oynanacak kritik maçı yönetecek hakem ekibini belirledi. Brezilyalı hakem Wiltons Sampaio, Meksika'nın Monterrey kentindeki stadyumda oynanacak maçı yönetecek.

Sampaio, maçı birinci yardımcı hakem olarak vatandaşı Bruno Peres ve ikinci yardımcı hakem olarak yine vatandaşı Bruno Bosquilia'nın yardımıyla yönetecek. Dördüncü hakem görevi Şilili Cristian Garay'a, beşinci hakem görevi ise vatandaşı José Retamal'a verildi.

Sampaio, kıtasal ve uluslararası turnuvalarda büyük maçları yöneterek geniş bir deneyim biriktirmiş olması nedeniyle uluslararası arenanın en önde gelen hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor; bu da, rekabet açısından hassas olan bu beklenen karşılaşmaya yüksek teknik garantiler sunuyor.

Sampaio, daha önce turnuvanın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika karşılaşmasını da yönetmişti.