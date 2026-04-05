Fas ile Fransa arasında... Bouadi'nin kararı "Zidane'ın eli" ile

Fransız ve Fas Futbol Federasyonları arasında, Lille'in yükselen yıldızı Ayoub Bouadi'yi kadrolarına katma konusunda rekabet kızıştı. Oyuncu, uluslararası kariyerine ilişkin kararını önümüzdeki Dünya Kupası sonrasına erteleme kararı aldı. Futbol camiasında bu adım, Fransa milli takımının teknik kadrosunda beklenen değişikliklerin sonucunu beklemek olarak yorumlandı.

18 yaşındaki Bouadi, hem Fransız hem de Fas vatandaşı ve Fransız futbolunda kendi neslinin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Fas Futbol Federasyonu, son aylarda oyuncuyla iletişimini yoğunlaştırarak onu "Atlas Siyahları" forması giymeye ikna etmeye çalışırken, Fransızlar ise onu "Les Bleus"un gelecek neslinin önemli isimlerinden biri olarak görüyor.

Bouadi, uluslararası geleceği hakkında açıkça konuştu ve hangi milli takımı temsil edeceği konusunda henüz karar vermediğini vurguladı.

Oyuncu, "Şu anda herhangi bir karar vermedim. Milli takım seçimi, her oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır, bu yüzden acele etmeden düşünmek için kendime yeterli zaman tanıyacağım" dedi.

Önümüzdeki Dünya Kupası öncesinde karar verme olasılığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Belirli bir zaman dilimi yok. Bu, kalpten gelen kişisel bir karar ve ailemin ve yakınlarımın görüşleri de dikkate alınmalı. Herhangi bir baskı yok."

Oyuncunun belirttiğine göre, Dünya Kupası öncesinde kararını kesinleştirmek istemediğini, nihai kararını vermeden önce ailesi ve yakınlarıyla görüşmek için turnuvanın sonunu beklemeyi tercih ettiğini söyledi.

Ancak bilgili kaynaklar, Bouadi'nin bu bekleyişinin sadece kişisel düşünceleriyle değil, Fransız milli takımında beklenen değişikliklerle, özellikle de teknik direktör Didier Deschamps'ın geleceğiyle de ilgili olduğunu ortaya çıkardı.

Bilgiler, oyuncunun Zinedine Zidane'ın Fransa milli takımının yeni teknik direktörü olarak atanmasını beklediğini ve bunun kararında belirleyici bir faktör olabileceğini gösteriyor.

Lille'de gösterdiği performansına rağmen Deschamps döneminde A milli takımda hiç şans bulamayan Fawzi, Zidane'ın kendisine beklediği fırsatı vereceğini umuyor.

Aynı kaynaklara göre, Zidane oyuncu ile iletişime geçti ve performansını defalarca övdü; bu da oyuncunun, Fransa milli takımının yeni projesinde kendisine bir rol düşebileceğine dair inancını pekiştirdi.

Fas Futbol Federasyonu, oyuncuyu "Atlas Aslanları"nı temsil etmeye ikna etmek için çabalarını sürdürürken, Bouadi, Zidane'ın görevi resmen devralmasını bekleyerek, Fransız milli takımındaki durumun netleşmesini beklemeyi tercih etmiş görünüyor. Bu durum, yakın gelecekte "Les Bleus"u temsil etmesinin önünü açabilir.