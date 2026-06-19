"Fas harika bir ülke ve dört yıl öncesine göre daha da iyi"

Steve Clarke, cuma gecesi cumartesi sabahına karşı İskoçya’nın rakibi olacak Fas’a karşı temkinli davranıyor. İskoçya milli takım teknik direktörü, geçen hafta zayıf bir performans sergileyen Brezilya ile oynanan açılış maçında (1-1) rakibinin etkileyici bir performans sergilediğini gördü.

Clarke, bir basın toplantısında, “Fas şu anda dört yıl önce yarı finale yükseldiği zamankinden bile daha iyi durumda” diyerek, Fas için son derece başarılı geçen ve Fransa’nın finale yükselmesini engellediği 2022 Katar Dünya Kupası’na atıfta bulundu.

Clarke, Fas’ın yetenekli oyunculara sahip çok yönlü bir takım olduğunu biliyor. “Güçleri, hızları ve maçı sıfırdan açacak kaliteye sahipler. Fas, tam anlamıyla üst düzey bir ülke,” diyen teknik direktör, İskoçya’nın Foxborough’daki Boston Stadyumu’nda zorlu bir görevle karşı karşıya olacağının farkında.

“Şansımız olması için en üst düzeyde performans göstermemiz gerekecek. Bu bizim için büyük bir meydan okuma. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Fas’ın muhtemelen daha fazla top hakimiyetine sahip olacağını tahmin ediyoruz. Top bizdeyken Fas için tehlikeli olabilmemiz gerekiyor,” diyor Clarke oyuncularına.

İskoçya, Haiti karşısında (0-1 galibiyet) dörtlü savunma düzeniyle sahaya çıkmıştı. Clarke, hücum açısından çok daha güçlü olan Fas karşısında üçlü savunmayı tercih edecek gibi görünüyor. “Birden fazla şekilde oynayabiliriz,” diyor teknik direktör, Dünya Kupası’ndaki ikinci grup maçı öncesinde biraz temkinli bir tavır sergiliyor.

“Haiti karşısında favoriydik ve zorlandık, ancak yine de kazanmayı başardık. Bu sefer ise zayıf taraf biziz ve bazen İskoçya bunu tercih eder,” diyen Clarke, maça favori olarak başlayan tarafın Fas olması durumunu bir felaket olarak görmüyor.

Fas ile berabere kalmak, İskoçya’yı ikinci tura çok yaklaştırır. Ancak Clarke bu konu üzerinde fazla durmak istemiyor. “Sadece maçı oynamak gerekir. En önemlisi kazanmaya çalışmaktır. Kazanamazsanız, en azından kaybetmeyin. Olası tüm senaryolar ve diğer konular medyaya ait, bize değil.”