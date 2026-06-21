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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

Çeviri:

Fas-Haiti maçı için Avrupa'dan bir hakem atandı

Fas - Haiti
Fas
Haiti
Dünya Kupası
İskoçya - Brezilya
İskoçya
Brezilya
Fas

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Fas ile Haiti arasında oynanacak karşılaşmanın yönetimini Hollandalı hakem Danny Makeli’ye verdi.

Fas, Brezilya ile 1-1 berabere kalması ve İskoçya'yı 1-0 yenmesiyle şu ana kadar 4 puan topladı.

Haiti ise İskoçya'ya 0-1 ve Brezilya'ya 0-3 yenilerek puan alamadı.

FIFA'nın X sitesindeki hesabında, Makeli'nin maçı yardımcı hakemler Hessel Stegstra ve Jan de Vries ile dördüncü hakem João Pinheiro eşliğinde yöneteceği belirtildi.

Brezilya-İskoçya maçı için ise Meksikalı César Ramos hakem olarak atandı.

Dünya Kupası
Fas crest
Fas
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI
Dünya Kupası
İskoçya crest
İskoçya
SCO
Brezilya crest
Brezilya
BRA

Brezilya milli takımı, gol farkıyla Fas'ın önünde 4 puanla 3. grubun liderliğini elinde tutuyor.

İskoçya ise 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Haiti ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

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