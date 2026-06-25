Fas, Gana ve Nijerya’nın başarısını tekrarladı… Güney Afrika da onlara katıldı

Fas milli takımı, daha önce Gana ve Nijerya’nın Dünya Kupası’nda elde ettiği bir Afrika başarısını tekrarlarken, Güney Afrika milli takımı da bu tarihi listeye adını yazdırmayı başardı.

Afrika'dan Fas ve Güney Afrika, gruplarında ikinci sırada yer alarak 2026 Dünya Kupası'nın ikinci turuna yükseldi.

Fas milli takımı, Perşembe sabahı 3. Grubun üçüncü turunda Haiti'yi 4-2'lik skorla mağlup ederek değerli bir galibiyet elde ederken, Güney Afrika ise 1. Grupta Güney Kore'yi 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyetle yendi.

Altıncı grubun lideri (daha sonra belirlenecek) ile ikinci turda karşılaşacak olan Atlas Kaplanları'nın aksine, "Oğlanlar" takımı bir sonraki rakibini şimdiden öğrendi: ev sahibi ülke Kanada ile karşılaşacak.

Fransız "Stats Foot" istatistiklerine göre, Güney Afrika milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükseldi.

"Opta" ise Güney Afrika'nın, Nijerya, Fas, Senegal, Gana, Kamerun ve Cezayir'in ardından grup aşamasını geçen yedinci Afrika takımı olduğunu belirtti.

Mısır ve Fildişi Sahili milli takımlarının da bu turnuvada bu listeye ekleneceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Fas milli takımı, 1994 ve 1998'de Nijerya'nın, 2006 ve 2010'da ise Gana'nın başardığı gibi, arka arkaya iki turnuvada ikinci tura yükselen üçüncü Afrika takımı oldu.

Fas milli takımı, her ikisi de 3 kez ikinci tura yükselen en çok ikinci tura yükselen Afrika takımı olarak Nijerya ile eşit duruma geldi.