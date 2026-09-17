Fas Futbol Federasyonu, önümüzdeki uluslararası ara döneminde Gana Milli Takımı'na karşı bir hazırlık maçı oynanacağını açıkladı. Bu, Fas'a Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz'dan hazırlık maçı da olsa bir intikam fırsatı veriyor.

Fas tarafı, bugün perşembe günü yaptığı resmi açıklamada, hazırlık maçının önümüzdeki 4 Ekim'de Büyük Tanca Stadı'nda oynanacağını belirtti.

Maç, Fas'ın, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme grubunun birinci ve ikinci haftaları kapsamında bu ayın 25 ve 29 Eylül günlerine planlanan Gabon ve Lesotho karşılaşmalarının ardından oynanacak.

Queiroz, Kara Yıldızlar ekibiyle 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükseldikten sonra Gana Milli Takımı'nı ikinci kez çalıştırıyor.

Fas Milli Takımı'nın Queiroz'la geçmişi pek iyi değil. Zira Fas, Portekizli teknik direktörle 4 farklı milli takımla karşılaşmasına rağmen daha önce ona üstünlük kuramadı; Gana Milli Takımı ise beşincisi olacak.

Fas galibiyeti olmayan 4 karşılaşma

"Transfermarkt" sitesinin istatistiklerine göre Fas Milli Takımı, tüm turnuvalarda Queiroz ile 4 maçta karşılaştı; 3'ünü kaybetti ve 1'inde berabere kaldı.

İlk karşılaşma 24 yıl öncesine, 2002 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasına dayanıyor. Queiroz o dönemde Güney Afrika Milli Takımı'nı Fas karşısında 3-1'lik galibiyete taşımıştı.

O tarihten 16 yıl sonra Queiroz, Fas ile randevusunu yeniledi. Ancak bu kez İran Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası grup aşamasındaydı ve galibiyet 1-0'lık skorla Asya ekibinin oldu.

Üçüncü karşılaşma 2021 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır Milli Takımı'yla geldi. Portekizli teknik direktör, 1-0'lık galibiyetin ardından Mısır'ı Fas'ı eleyerek üst tura taşıdı.

Geçen yıl ise, o dönemde Umman Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Queiroz ile Fas arasındaki son karşılaşma, Arap Kupası grup aşamasında yaşandı ve o maçı golsüz beraberlik belirledi.