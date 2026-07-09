"Fas, Fransa karşısında hiç şansı yok"

René van der Gijp ve Johan Derksen, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya karşı oynayacak Fas için durumun pek parlak olmadığını düşünüyor. Perşembe günü Vandaag Inside programında, yarı finale ancak bir mucizeyle ulaşılabileceği belirtildi.

“Bence Fransızlar ancak bir felaketle maçı kaybedebilir,” diyor Van der Gijp, Boston’da oynanacak çeyrek final maçı öncesinde yaptığı analizde. “Bir oyuncunun kırmızı kart görmesi gibi. Ya da iki sarı kart, kim bilir.”

“Ama Fransızlar normal seviyelerinde oynarlarsa maçı kazanırlar,” diyor Dordrecht’li analist; Derksen de hemen ona katılıyor.

“Bir sürpriz olacağına inanamıyorum. O Fransızlar kazanacak. Fransa dünya şampiyonu olacak. Aslında bunu kaçırmaları mümkün değil,” diyor De Snor, Dünya Kupası’nın en büyük favorisine büyük güven duyuyor.

“Bu akşam bir kez daha sokağa çıkabilirler. O yüzden bırakın da eğlensinler,” diyor Van der Gijp, Dünya Kupası’nı kazandıklarında büyük şehirlerde her zaman sokağa çıkan Faslı taraftarlara esprili bir gönderme yapıyor.

Ciddi bir şekilde ekliyor: “Fransa’nın forvet hattında, Altın Ayakkabı ödülünün ilk beşinde yer alabilecek dört oyuncu var.”

“Fas’ın hiç şansı yok. Fransa normal formunda olursa, rakibini ezip geçer. Başlangıçta zor olacak, çünkü Faslılar formda. Ve disiplinliler. Ama hatalar yapacaklar. Başka türlü olamaz,” diyor Derksen.

Fransa - Fas maçının galibi, yarı finalde İspanya veya Belçika ile karşılaşacak. Bu iki ülke, cuma günü Los Angeles’ta karşı karşıya gelecek.