Fas Futbol Federasyonu, Fransa'ya karşı oynanan 2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesindeki hakem Cesar Ramos'u FIFA'ya şikayet etti.

Fas iki penaltı kararı çıkması gerektiğini düşünüyor

Her iki pozisyonda da hakem "devam" dedi

Federasyon FIFA'ya şikayette bulundu

NE OLDU? Fas, Fransa maçının ilk yarısında ceza sahası içinde yerde kalan Sofiane Boufal'in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyor. Ayrıca ikinci yarıda Selim Amallah'ın düştüğü pozisyonda da penaltı kararı beklediler. Ancak maçın Meksikalı hakemi Cesar Ramos "devam" kararı verdi.

NE SÖYLENDİ? Fas Futbol Federasyonu, Fransa maçını yöneten Cesar Ramos'u verdiği yanlış kararlar gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti ve şunları söyledi: "Fas Futbol Federasyonu, birçok hakemin görüşüne göre tartışmasız penaltı olan iki kararın gözden geçirilmesi için ilgili kuruma şikayette bulundu. Video yardımcı hakemin (VAR) bu pozisyonlara tepki vermemesi de ayrıca şaşırtıcı."

BÜYÜK RESİM: Fas, Theo Hernandez ve Kolo Muani'nin golleriyle Fransa'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

FAS İÇİN SIRADA NE VAR? Fransa'ya karşı aldığı yarı final mağlubiyetinin ardından Fas, 17 Aralık'ta Hırvatistan karşısında 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçına çıkacak.