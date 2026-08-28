Fas depremi İspanya'yı salladı: Zabiri 21 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçti

Faslı forvet Yasser Zabiri, adını Racing Santander tarihine erkenden yazdırdı. İlk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçı değerlendiren Zabiri, takımını İspanya liglerine dönüşünden bu yana ilk galibiyetine taşıdı ve Elche ağlarına yalnızca 21 dakikada muhteşem bir hat-trick yaparak sezonun en güçlü bireysel başlangıçlarından birine imza attı.

Zabiri, 15. dakikadan 36. dakikaya kadar Elche kalesine üç gol yağdırarak karşılaşmanın tartışmasız yıldızı oldu. El Sardinero'yu bir kutlama arenasına çeviren Faslı oyuncu, takımına sezona başlarken büyük bir moral verdi.

İlk gol 15. dakikada geldi. Faslı forvet, kaleci Dituro'nun ağır bir hatasını değerlendirerek topa atıldı ve Racing'i öne geçirdi. Yalnızca 6 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Zabiri, Elche savunmasındaki yeni bir kargaşayı değerlendirerek Arjantinli kalecinin müdahale edemediği harika bir vuruş yaptı.

Zabiri bununla da yetinmedi. 36. dakikada doğrudan bir vuruşla hat-trick'ini tamamladı, Racing tribünlerinde kutlama ateşini yaktı ve İspanyol takımıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta kendisini sahnenin ön planına yerleştirdi.

Zabiri, Racing'e Fransız ekibi Rennes'ten kiralık olarak katıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında yalnızca 6 maçta forma giyen oyuncuya, hücum yeteneklerini gürültülü bir şekilde ilan etmesi için ilk 11'de tek bir maç yetti.

Faslı forvet, alt yaş milli takımlar düzeyinde de dikkat çekici bir siciline sahip. Fas'ın 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmasının kahramanlarından biri olan Zabiri, finalde attığı iki golle ülkesinin milli takımını şampiyonluğa taşıyarak belirleyici bir rol oynamıştı.

Elche karşısındaki hat-trick'iyle gol krallığı yarışına hızla giren Zabiri, sezonun ilk hat-trick'ini yapan oyunculardan biri olarak Kylian Mbappé, Raphinha ve Fermín ile listenin zirvesini paylaştı.

Dikkat çeken nokta ise Zabiri'nin hat-trick'ini yalnızca 21 dakikada tamamlamış olması. Bu durum, maç içinde golcül hanesini artırma ihtimalinin kapısını açıyor ve Faslı forveti, İspanya liglerinin ilk haftasında tüm dikkatleri üzerine çeken en önemli isimlerden biri hâline getiriyor.

Zabiri, İspanya liglerinde hat-trick yapan 21. yüzyıldaki dördüncü Faslı oyuncu oldu. Kendisinden önce ülkesinin oyuncuları Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi ve Mounir El Hamdaoui bu başarıyı elde etmiş; Zabiri de adını müsabaka tarihindeki bu seçkin Faslı listeye ekledi.

Faslı forvetin rakamları bununla da sınırlı kalmadı. Üç golünü 21 dakikada atarak, bu yüzyılda İspanya liglerinde hat-trick yapan en hızlı ikinci Afrikalı oyuncu oldu. Kendisinden önce 2008 yılında Almería karşısında hat-trick'ini 19 dakikada tamamlayan Kamerunlu Samuel Eto'o bulunuyor.

Zabiri ayrıca adını Racing Santander tarihine de yazdırdı. Faslı oyuncu, 2004 yılında Murcia karşısında aynı başarıyı elde eden Javi Guerrero'dan bu yana İspanya liglerinde El Sardinero'da hat-trick yapan takımın ilk oyuncusu oldu.