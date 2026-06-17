Fas Futbol Federasyonu’nun iddialı stratejisinin devamlılığını yansıtan bir adım olarak, federasyon yetkilileri, Hollanda’nın Feyenoord Akademisi’nin en göze çarpan genç yeteneklerinden biri olan Nasim El-Hirmaz’ın vatandaşlık işlemlerini tamamlayarak, oyuncunun “Atlas Kaplanları” milli takımını temsil etmeye hazır hale gelmesini sağladı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, bu takviye çok uygun bir zamanda geldi; zira "Atlas Aslanları", Dünya Kupası'na katılırken bile güçlü ve rekabetçi bir takım oluşturmaya devam ediyor.

19 yaşındaki Nasim El-Hormuz, ünlü Feyenoord Akademisi’nin seçkin mezunlarından biri olarak kabul ediliyor. Oyuncu, kulübün kendisine duyduğu büyük güvenin açık bir göstergesi olarak, kısa süre önce Hollandalı kulüple sözleşmesini 2028 yazına kadar uzattı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), vatandaşlık işlemlerinin tamamlandığını resmen duyurdu ve böylece El-Hirmiz’in önümüzdeki dönemde Fas milli takımına katılmasının önü açıldı.

Bu anlaşma daha geniş bir bağlamın parçasıdır; zira Fas, yıllardır yerli yeteneklerle yurtdışındaki Fas kökenli oyuncuları bir araya getiren düşünülmüş bir politika izlemektedir. 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek tarihi bir performans sergileyen “Atlas Kaplanları”, bu turnuvada bu başarıyı tekrarlamak ya da daha da ileriye taşımak için çaba göstermektedir.

Bu turnuvada Fas milli takımı, diğer katılımcı takımlara kıyasla Fas dışında doğmuş en fazla sayıda oyuncuya sahip; bu durum, Real Madrid’in eski ofansif orta saha oyuncusu gibi, anavatanlarını temsil etmeyi seçen önde gelen oyuncuların başlattığı stratejinin başarısını yansıtıyor.

Nassim El-Hermes, yüksek teknik becerileri ve ofansif orta saha pozisyonunda oynama yeteneği ile öne çıkıyor. Feyenoord teknik ekibi, genç takımlardaki olağanüstü performansıyla büyük beğeni topladı ve Hollanda kulübü, onu gelecek sezon A takıma yükseltmeyi umuyor. Genç oyuncu ise, dünyanın dört bir yanından gelen hırslı yetenekler için cazip bir hedef haline gelen “Atlas Aslanları” projesine katılmayı tercih etti.

Bu yeni transferle Fas, önümüzdeki yıllarda da dünya elitleri arasında yer almaya yönelik açık bir çaba göstererek, hücum ve teknik çözümler sunabilecek genç yeteneklerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.