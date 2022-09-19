Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi . Grup mücadelesinde Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Türkiye, Faroe Adaları ile grupta oynadığı ilk maçını 4-0 kazandı ve ardından Litvanya'yı 6-0 mağlup ederken Lüksemburg'a karşı 2-0'lık galibiyet aldı. Litvanya ile rövanş mücadelesini de 2-0 kazanan Türkiye gruptaki son maçını Faroe Adaları'na karşı oynayacak.
Faroe Adaları ise Lüksemburg'a ilk maçta mağlup olup rövanşta berabere kalırken Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.
Türkiye grupta 12 puanla ilk sırada yer alırken Faroe Adaları topladığı 4 puanla üçüncü sırada. Peki detaylar neler? GOAL Türkiye ile göz atalım.
Faroe Adaları - Türkiye maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?
Maç
Faroe Adaları
Tarih
25.09.2022 Pazar
Başlama saati
21:45
Yayın
TRT 1
Türkiye kadrosu ve takım haberleri
Salih Özcan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro değişikliği yapıldı ve Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek'e teklif gitti.
A Milli Takım'ın güncel aday kadrosu ise şu şekilde:
Pozisyon
Oyuncular
KALE
Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır
DEFANS
Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA/FORVET
Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Tolga Ciğerci, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun