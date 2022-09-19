Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Ay yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Faroe Adaları ile karşılaşacak. Peki detaylar neler?

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi . Grup mücadelesinde Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Türkiye, Faroe Adaları ile grupta oynadığı ilk maçını 4-0 kazandı ve ardından Litvanya'yı 6-0 mağlup ederken Lüksemburg'a karşı 2-0'lık galibiyet aldı. Litvanya ile rövanş mücadelesini de 2-0 kazanan Türkiye gruptaki son maçını Faroe Adaları'na karşı oynayacak.

Faroe Adaları ise Lüksemburg'a ilk maçta mağlup olup rövanşta berabere kalırken Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

Türkiye grupta 12 puanla ilk sırada yer alırken Faroe Adaları topladığı 4 puanla üçüncü sırada. Peki detaylar neler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Faroe Adaları - Türkiye maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç Faroe Adaları Tarih 25.09.2022 Pazar Başlama saati 21:45 Yayın TRT 1

Türkiye kadrosu ve takım haberleri

Salih Özcan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro değişikliği yapıldı ve Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek'e teklif gitti.

A Milli Takım'ın güncel aday kadrosu ise şu şekilde: