"Farioli ne kadar da müthiş bir oyuncu ve güvenilmez bir ibne!"

Valentijn Driessen, bu hafta Francesco Farioli'nin ESPN'e verdiği röportajı büyük bir şaşkınlıkla izledi; röportajda İtalyan teknik direktör, Ajax'taki kısa süreli dönemine geri dönüp bakıyordu. De Telegraaf'ın futbol editörü, FC Porto'nun şu anki teknik direktörünü "büyük bir oyuncu" olarak nitelendirdi.

Farioli'ye, Ajax'taki bir yıla kıyasla kendini aştığı soruldu. "Dürüst düşüncemi duymak istiyorsanız: geçen sezon bu yıldan daha iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum" diye yanıtladı.

Bu sözler, muhabir Cristian Willaert'i oldukça şaşırttı. Sorulduğunda Farioli biraz açıklama yaptı. "Demek istediğim şu: geçen sezon taraftarlarımıza gösterecek bir kupa kazanmamış olabiliriz, ama bu, o dönemde elde ettiğimiz sonucu gölgelememelidir."

Driessen, Vandaag Inside programında Farioli ile yapılan röportajı yerden yere vurdu. "Bir yıldır bana başımın etini yiyor. Şimdi de yine devasa bir saçmalıkla karşımıza çıktı. O tam bir aktör, çünkü şimdi gerçekler ortaya çıktı."

"O daha önce Porto ile görüşüyordu," diye açıklıyor Driessen, olayları yeniden canlandırırken. "Sonra Ajax'a şöyle dedi: Gidiyorum. Çünkü artık buradan bir şey beklemiyorum, çünkü kadroma beş kişi daha eklemek istiyorum. O zaman Ajax dedi ki: Buna girmeyeceğiz. Farioli de şöyle dedi: 1 Temmuz'dan sonra yeni bir kulübüm olmazsa, bedelsiz ayrılabilirim. Peki ne oldu? 2 Temmuz'da Porto aradı. Ve o, çok daha önceden onlarla temas halindeydi."

"Farioli bedavaya geliyor ve cebine bir sürü para atıyor. O gerçekten muazzam bir tiyatrocu ve bir dolandırıcı. Ayrıca Ajax'ta son dört maçta dokuz puanı kaybeden de o." Johan Derksen ise Ajax'ın eski teknik direktörüne karşı biraz daha yumuşak bir tavır sergiliyor. ''Bence o kadrodan alabileceği en iyi verimi aldı. Hiçbir şeye benzemiyordu ama yine de bir sürü puan topladı.''

"O güvenilmez bir pislik. Orada takım elbisesiyle duruyor, sağ elinde bir kupa var. Sonra da şöyle diyor: 'Sol elimde Hollanda kupasını tutmayı çok isterdim.' Bu ne saçmalık dostum? Ve herkes de buna kanıyor," diye sert bir tonla sözlerini bitiriyor Driessen.