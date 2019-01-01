Falcao'nun yolu açıldı! Kevin Augustin, Monaco'ya doğru...

Leipzig'in 22 yaşındaki santrforu Jean Kevin Augustin'in Monaco için sağlık kontrollerinden geçtiği iddia edildi.

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala, adına Radamel Falcao ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Kolombiyalı yıldızın transfer görüşmelerini yürütmek için 'ya gitmiş ancak sonuç alamamıştı. yönetiminin, yeni bir golcü alınana kadar Falcao'nun gitmesine izin vermediği sık sık gündeme geliyordu.

Dünya spor medyasının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Monaco'nun forması giyen 22 yaşındaki Fransız santrfor Jean-Kevin Augustin ile anlaşma sağladığını duyurdu.

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Haberde yer alan bilgiye göre Augustin, transferini tamamlamak üzere Monaco'da sağlık kontrollerinden geçti. Bu transfer ile birlikte Falcao için Galatasaray kapısının aralandığı ve gitmesi konusunda hiçbir engelin kalmadığı belirtildi.

Daha önce Wissam Ben Yedder ve Islam Slimani'yi transfer eden Monaco'nun, Augustin'i de kadrosuna dahil ederek hücum hattında aradığı rotasyonu tamamlamış olacağı; böylece Falcao'yu gönderebilecekleri ifade edildi.

Bir diğer Fransız yayın organı RMC Sport ise Galatasaray'a gitme isteğini daha önce dile getiren Falcao'nun, 1 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini öne sürdü.