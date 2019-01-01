Falcao'nun geliş yolu Diagne'den geçiyor

UEFA'nın finansal kıskacında olan Galatasaray, Radamel Falcao transferi için Mbaye Diagne'yi elden çıkarmak istiyor.

Yaz transfer sezonunda son düzlüğe girilmişken Radamel Falcao'da mutlu sona ulaşmak isteyen 'ın, transfer bütçesi yaratmak için Mbaye Diagne'den faydalanmayı planladığı iddia edildi.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre 'nun Radamel Falcao için talep ettiği ek ücretleri karşılamak isteyen sarı kırmızılılar, bu amaçla 'dan 13 milyon euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi iyi bir fiyata satmayı hedefliyor.

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Süper Lig'in 2. haftasında ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan ve zayıf bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu için yönetimin harekete geçeceği belirtildi. İddialara göre Galatasaray, Diagne ile bir araya gelerek oyuncunun Arap takımlarından gelen teklifleri değerlendirmesi istenecek. Senegalli golcünün satılması ile elde edilecek paranın da Falcao transferinde kullanılacağı öne sürüldü.

Öte yandan Diagne'nin gönderilememesi durumunda takımdaki diğer isimlerin de değerlendirilebileceği ifade edildi. Bu isimler arasında Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo'nun yer aldığı iletildi.

Monaco'nun ile oynadığı lig maçında sakatlığı gerekçe olarak gösterilen ve kadroya alınmayan Radamel Falcao'nun da kulübüne baskı yaptığı ve Galatasaray'a gelmek için gün saydığı belirtildi. Falcao'nun sosyal medya hesaplarından Galatasaray yetkililerini takip etmesinin yanı sıra Kolombiyalı yıldızın eşinin de bir Galatasaray taraftarının yorumuna cevap vermesi heyecanı arttırdı.