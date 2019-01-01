Falcao'nun elinde 'serbest kalma anlaşması var' iddiası

Transferine izin verilmeyen Falcao’nun elinde Monaco ile imzaladığı serbest kalma anlaşması bulunduğu ve bunu işleme sokabileceği öne sürüldü.

taraftarı Radamel Falcao’nun yolunu gözlerken, 'da adeta psikolojik bir savaş yaşanıyor.

Marca’nın edisyonunda yer alan habere göre Falcao'nun elinde ile imzaladığı özel bir serbest kalma anlaşması bulunuyor.

Galatasaray ile el sıkışan Kolombiyalı yıldız, Monaco ile iyi şekilde ayrılmak için bu anlaşmayı işleme sokmayı istemiyor.

İddiaya göre 2017 yılında sözleşmesini yenilerken 14 milyon euro’luk yıllık ücretinde ciddi şekilde indirime giden Falcao, o dönem kulübüyle bu anlaşmayı yaptı.

Falcao Monaco’nun inadı kırılmazsa transferin son günlerine doğru bu anlaşmayı kullanarak sözleşmesini feshetmeye çalışacak.

3 milyon euro artı forvet

Öte yandan Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre iki kulüp arasındaki pazarlık devam ediyor.

Oyuncu zaten Galatasaray ile anlaşmış durumda. Bu Galatasaray'ın elindeki en büyük koz...

Dün de iki kulüp arasında pazarlık vardı. Monaco hem 3 milyon euro bonservis bedeli istiyor hem de "Bir golcü daha transfer etmeden bu iş olmaz" diyor.

Fransa'dan ayrılmayan menajerler Özgün Koyutürk ve Ahmet Bulut, Galatasaray adına Monaco kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

"Sakatlığı olmasa eminim çıkıp oynardı"

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, öğrencisi Radamel Falcao hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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Monaco'nun, yarın ile yapacağı maçta Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle forma giymeyeceğini belirten Jardim, şunları söyledi: "Ayağında ağrısı bulunuyor. Ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynardı. Çünkü çok iyi bir profesyonel. Motive olmuyor diye oynamayacak bir futbolcu değil." ifadelerini kullandı.

Falcao, geçen hafta da Metz maçında sakatlığını gerekçe gösterip sahada yer almamıştı.