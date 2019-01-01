Falcao: Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum

Galatasaray'ın yeni transfer ettiği Kolombiyalı yıldız basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

, yaz transfer dönemi boyunca gündemini meşgul eden Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızı, antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımına katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Çok heyecanlanmıştım"

Transfer sürecini anlatan Kolombiyalı yıldız, "Galatasaray'ın teklifi ilk olarak Haziran ayında geldi. En başından beri transfer olmak için pozitiftim" diyerek sarı kırmızılı ekibin teklifine nasıl yaklaştığını ifade etti.

Galatasaray'dan övgüyle bahseden Falcao, " 'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Çok heyecanlanmıştım" dedi.

"Fatih Terim faktörü gelmem için çok önemli oldu"

Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde yer almasının transferde etkili olduğunu açıklayan Falcao "Türkiye'de başka bir takımdan teklif almadım. Avrupa'dan almıştım ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması ve projelerinin olması etkiliydi" diyerek kararını nasıl aldığını anlattı.

Yeni hocası Fatih Terim hakkında da konuşan yıldız golcü, "Diğer yandan Fatih Terim faktörü gelmem için çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım" ifadelerini kullandı.

"Herkese teşekkür ediyorum"

Kendisine yapılan karşılamayla ilgili gelen soruya "Havaalanındaki karşılama harikaydı, ben de bunu tahmin ediyordum" cevabını veren deneyimli golcü, "Ailem de benimle bu anı yaşadı. Herkese teşekkür ediyorum" ifadeleriyle Galatasaray taraftarlarına mesaj yolladı.

"Yolu buradan geçen herkes, İstanbul hakkında çok güzel konuştu" diyen Falcao, "Galatasaray taraftarını izledim, böyle bir karşılama bekliyordum. Türk taraftarlar da Güney Amerikalılar gibi çok tutkulu insanlar" cümleleriyle sarı kırmızılı seyircileri övdü.

"Oynamak isterim"

Cuma günü oynanacak olan karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merak edilen Kolombiyalı, "Fatih Hoca şans verirse hafta sonu tabii ki oynamak isterim" diyerek sahaya çıkmaya hazır olduğunu açıkladı.

Son olarak taraftarlara üçlü çektirmesinin sorulması üzerine, "Taraftarımız benden üçlü çektirmemi isterse elbette çektiririm" ifadesini kullanan yıldız oyuncu sözlerini tamamladı tamamladı.

Galatasaray, resmi YouTube kanalından röportajın tamamını paylaştı: