Falcao, Monaco'dan ayrılmak istediğini belirtti
Son olarak Roma'dan Steven Nzonzi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da tüm dikkatler Falcao transferine çevrildi.
Yaz başından beri Kolombiyalı golcüye imza attırmak için büyük çaba sarfeden sarı kırmızılılar yaşanan son gelişmeyle birlikte heyecanlandı.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Falcao, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve Monaco'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.
Buna göre, Kolombiyalı yıldız Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ve Galatasaray'la sözleşme imzaladı.
Monaco ise Galatasaray'dan transfer için 5 milyon euro bonservis talep edecek. Ligue 1 ekibi, son olarak Sevilla'dan santrfor Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmıştı. L'Equipe'e göre Monaco yöneticileri yeni forvetleri Ben Yedder'in partnerini aramaya başladı.
33 yaşındaki yıldızın Monaco ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.