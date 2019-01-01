Falcao, Monaco'dan ayrılmak istediğini belirtti

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kolombiyalı golcü takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Son olarak 'dan Steven Nzonzi'yi kadrosuna katan 'da tüm dikkatler Falcao transferine çevrildi.

Yaz başından beri Kolombiyalı golcüye imza attırmak için büyük çaba sarfeden sarı kırmızılılar yaşanan son gelişmeyle birlikte heyecanlandı.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Falcao, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve 'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Buna göre, Kolombiyalı yıldız 'ye gelmeye sıcak bakıyor ve Galatasaray'la sözleşme imzaladı.

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Monaco ise Galatasaray'dan transfer için 5 milyon euro bonservis talep edecek. ekibi, son olarak 'dan santrfor Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmıştı. L'Equipe'e göre Monaco yöneticileri yeni forvetleri Ben Yedder'in partnerini aramaya başladı.

33 yaşındaki yıldızın Monaco ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.