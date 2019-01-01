Falcao için kritik gün! Galatasaray-Monaco zirvesi

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao transferini sonlandırmak için Monaco yetkilileriyle bir araya geliyor.

Galatasaraylı taraftarların heyecanla beklediği Radamel Falcao transferinden önemli bir haber geldi.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicola Schira'nın haberine göre sarı kırmızılı yetkililerin 28 Ağustos Çarşamba günü Monacolu yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bu görüşme sonrası Falcao transferinin resmileşmesi planlanıyor.

Tomorrow #Galatasaray will meet #Monaco to close Radamel #Falcao. El Tigre has an agreement with Gala for a contract until 2022 with a wages of €5M + bonuses a year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2019

Sarı kırmızılıların, Kolombiyalı golcü ile senelik 5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı ve ile yapılacak görüşme sonrası son kararın verileceği kaydedildi.

'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü çekilecek kura sonunda belli olacak.