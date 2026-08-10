Fabrizio Romano, Noa Lang’la ilgili dikkat çekici gelişmeyi duyurdu

Fabrizio Romano, pazartesi günü Ajax'ın olası hedeflerinden Noa Lang hakkında bir güncelleme paylaştı. Transfer uzmanına göre 27 yaşındaki sol kanat, bu yaz Napoli'de şaşırtıcı derecede iyi bir izlenim bırakıyor.

Lang, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçirdikten sonra bu yaz Napoli'ye geri döndü. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, daha önce yaşadığı başparmak sakatlığını atlattı ve Romano'ya göre antrenman sahasında kendisini net şekilde gösteriyor.

İtalyan medyasında daha önce çıkan haberlere göre Napoli, PSV'nin eski oyuncusunun ayrılığına açık. İtalyan kulübünün, geçen yıl Eindhoven'dan Napoli'ye yaklaşık 30 milyon euronun biraz altında bir bedelle transfer olan Lang için yaklaşık 25 milyon euro almak istediği belirtiliyor.

Romano, yeni bir videosunda, “Lang şu anda sezon öncesi hazırlık döneminde güçlü bir izlenim bırakıyor” dedi. “Napoli'nin onu geçen yıl İtalya'ya getirmesine neden olan özelliklerini yeniden gösteriyor ve sezonun ilerleyen bölümünde sergilediği formu ise çok daha az yansıtıyor.”

Ajax, Lang için olası adreslerden biri olarak açık şekilde anılıyor ancak Romano'ya göre iki kulüp arasında henüz somut bir görüşme söz konusu değil. “Bildiğim kadarıyla Ajax şu ana kadar resmi bir teklif sunmadı.”

Buna karşın perde arkasında temaslar oldu. Romano, “Lang'ın çevresiyle iletişim sürüyor ve menajerleriyle görüşmeler yapıldı” derken, sportif direktör Jordi Cruijff'ın da ön görüşmeleri artık gerçekleştirdiğini aktardı.

Lang'ın olası transferi, Mika Godts'un geleceğiyle yakından bağlantılı. Daha önce çıkan haberlere göre Paris Saint-Germain, Belçikalı oyuncu için 40 ila 45 milyon euro teklif etti, Ajax ise 60 ila 65 milyon euro arasında bir bedel hedefliyor.

Bu arada Napoli de olası bir takviye için hedefini belirledi. Boca Juniors forması giyen Exequiel Zeballos, Lang'ın olası halefi olarak radarına girdi.